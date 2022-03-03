Fitch понизило долгосрочный рейтинг России

3 мар. 7:28

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте до уровня "B" с "BBB", следует из сообщения агентства.

Жесткость международных санкций в ответ на военную операцию России на Украине усилила угрозы для макрофинансовой стабильности и может подорвать ее готовность обслуживать государственный долг, - полагают в агентстве, передает ТАСС.

Негативный прогноз учитывает возможность дальнейшего ужесточения санкций и неопределенность относительно ответных мер России. Как полагают аналитики агентства, происходящие события могут ослабить как внешние, так и государственные финансы России и серьезно ограничат ее финансовую гибкость, заметно снизят рост ВВП и повысят внутренние и геополитические риски.