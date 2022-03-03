В столичном регионе установится теплая ясная погода

3 мар. 7:12

Сегодня жителей столичного региона ждет облачная погода с прояснениями, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

"Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Местами гололедица", - говорится в сообщении.

Днем температура воздуха в городе составит от одного до трех градусов тепла, выглянет солнце, а атмосферное давление составит 746 мм рт ст.

Скорость ветра составит от двух до семи метров в секунду.

Предстоящей ночью в столичном регионе также прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица.