SWIFT отключит российские санкционные банки 12 марта

3 мар. 6:57

Компания SWIFT подтвердила, что отключит подпавшие под санкции ЕС российские банки от международной платежной системы 12 марта, - заявление об этом опубликовано сегодня на сайте компании.

"Мы отключим семь попавших под ограничения российских юридических лиц (и их обозначенные дочерние компании в России) от системы SWIFT 12 марта 2022 года, и мы сделаем это соответствующим образом", - говорится в документе, передает ТАСС.

Ранее Евросоюз отключил от международной системы межбанковских платежей SWIFT семь российских банков, в число которых вошли ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Брюссель при необходимости готов добавить в этот список новые банки.

Напомним, SWIFT - международная система передачи межбанковских платежей, которая позволяет осуществлять быстрый и защищенный обмен данными о переводах средств, платежах и обмене ценными бумагами по специальной сети SWIFTNet, работающей по тому же принципу, что и интернет.