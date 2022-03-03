Канада вводит новые антироссийские санкции

3 мар. 6:44

Канада вводит новый пакет экономических санкций в отношении России из-за событий на Украине, которые затрагивают 10 ключевых сотрудников российских энергетических гигантов "Газпром" и "Роснефть", - заявил канадский МИД.

"Данные меры накладывают ограничения на 10 ключевых лиц из двух важных компаний энергетического сектора России – "Газпром" и "Роснефть". Новые меры призваны оказать дополнительное давление на руководство России, чтобы оно прекратило посягать на суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в обнародованном заявлении дипведомства североамериканской страны, передает РИА Новости.

Расширенный санкционный список также включает председателя правительства РФ Михаила Мишустина, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, главу администрации президента Антона Вайно, министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, полпреда РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайку, вице-премьера Юрия Трутнева, полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, главу ФТС РФ Владимира Булавина, полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

Канада вслед за другими западными странами за последнее время уже ввела несколько пакетов санкций против РФ в связи с событиями на Украине.