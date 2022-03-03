Цена на нефть Brent приближается к $120 за баррель

3 мар. 6:29

Цена на нефть марки Brent на утренних торгах превысила $116 за баррель - по состоянию на 05.48 мск майские фьючерсы на нефть марки Brent подскакивала на 1,81%, достигая $116,63 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 2,80% - до $113,70, - передает РИА Новости.

Долгосрочная мировая цена на нефть в $120 за баррель вызовет вовлечение в разработку слишком большого количества месторождений, в результате чего случится избыток сырья и впоследствии - обрушение рынка, - заявил доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

"Цена нефти в $120 невыгодна. Так распакуются те активы добычи, которые были нерентабельными, и могут сначала наполнить рынок новыми поставками, но избыток обрушит рынок", - считает Тимофеев.

Краткосрочно цена может взлететь до $150 или даже $200 за баррель, но участники рынка создадут условия для баланса спроса и предложения.