В Казахстане чуть больше 250 новых инфицированных коронавирусом

3 мар. 6:11

За минувшие сутки в Казахстане было зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего новых заболевших в Алматы – 80 человек, и в Карагандинской области – 41 пациент, - говорится в сообщении Минздрава страны.

В столице страны Нур-Султане зафиксировано лишь 15 новых заболевших, в Северо-Казахстанской – 32, в Костанайской области – 16, в Павлодарской области – 15, в Восточно-Казахстанской области – 12, в Алматинской и Западно-Казахстанской областях – по 10 человек, - передает Sputnik Казахстан.

Всего в стране подтверждено 1 303 063 случая коронавируса.