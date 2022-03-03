Лучшие отечественные фильмы вернутся на экраны кинотеатров России

3 мар. 5:25

Российские кинотеатры пересмотрят график премьер фильмов и повторно покажут зрителям успешные отечественные картины, сообщает гендиректор кинопрокатной компании "Централ партнершип" Вадим Верещагин.

Так, на экраны кинотеатров вернутся фильмы "Холоп", "Движение вверх" и "Батя".

Стоит отметить, что премьера комедии "Хочу замуж" с участием Милоша Биковича и Кристины Асмус перенесена на 3 марта. Руководитель департамента кинематографии Минкультуры Светлана Максимченко заявила, что поддерживает решение дистрибьюторов о сдвиге релизов российских фильмов на более ранние даты.