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Лучшие отечественные фильмы вернутся на экраны кинотеатров России

Лучшие отечественные фильмы вернутся на экраны кинотеатров России

Российские кинотеатры пересмотрят график премьер фильмов и повторно покажут зрителям успешные отечественные картины, сообщает гендиректор кинопрокатной компании "Централ партнершип" Вадим Верещагин.

Так, на экраны кинотеатров вернутся фильмы "Холоп", "Движение вверх" и "Батя".

Стоит отметить, что премьера комедии "Хочу замуж" с участием Милоша Биковича и Кристины Асмус перенесена на 3 марта. Руководитель департамента кинематографии Минкультуры Светлана Максимченко заявила, что поддерживает решение дистрибьюторов о сдвиге релизов российских фильмов на более ранние даты.

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