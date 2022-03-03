Свалку ликвидируют в Курчалое

3 мар. 1:39

Мусорная свалка будет ликвидирована в чеченском городе Курчалое до 2024 года. Такое сообщение распространила пресс-служба республиканского Минприроды.

"В рамках реализации мероприятий национального проекта „Экология“ министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики заключен контракт ликвидации мусорной свалки в городе Курчалой. <…> Работы по ликвидации будут завершены в 2023 году", - пообещали в ведомстве.

В настоящее время подрядчиком ведутся подготовительные работы. Работы пройдут в два этапа - технический и биологический. На заключительном этапе будет проведен посев многолетних трав.