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Власти Тбилиси помогут молодым предпринимателям

Власти Тбилиси помогут молодым предпринимателям

Мэрия Тбилиси будет финансировать социальные проекты молодых предпринимателей. Об этом заявил на заседании столичного правительства мэр Каха Каладзе.

"Будут профинансированы проекты, имеющих социальную миссию с целью создания и развития малых предприятий, лаббов, творческих студий, мастерских, хостелов, кафе-баров, учебных и развлекательно-рекреационных центров", - цитирует его Sputnik Грузия.

Один проект сможет получить максимум 30 тыс лари (около $9,6 тыс).

"В рамках проекта возможно финансирование оборудования, техники, разных материально-технических средств и материалов, а также разных услуг и операционных расходов, необходимых для реализации проекта", - добавил Каладзе.

Поддержку получат проекты, которые помогут трудоустройству молодежи, а также те, чьим основным потребителем будет молодежь.

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