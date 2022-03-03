Власти Тбилиси помогут молодым предпринимателям

3 мар. 0:28

Мэрия Тбилиси будет финансировать социальные проекты молодых предпринимателей. Об этом заявил на заседании столичного правительства мэр Каха Каладзе.

"Будут профинансированы проекты, имеющих социальную миссию с целью создания и развития малых предприятий, лаббов, творческих студий, мастерских, хостелов, кафе-баров, учебных и развлекательно-рекреационных центров", - цитирует его Sputnik Грузия.

Один проект сможет получить максимум 30 тыс лари (около $9,6 тыс).

"В рамках проекта возможно финансирование оборудования, техники, разных материально-технических средств и материалов, а также разных услуг и операционных расходов, необходимых для реализации проекта", - добавил Каладзе.

Поддержку получат проекты, которые помогут трудоустройству молодежи, а также те, чьим основным потребителем будет молодежь.