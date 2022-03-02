В Северной Осетии появится центр рыбоводства

2 мар. 23:49

Работы по строительству селекционно-племенного центра рыбоводства в Северной Осетии планируется начать в 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.

Решение об этом принято по итогам совещания Министерства сельского хозяйства РФ, в котором по видео-конференц-связи принял участие премьер региона Борис Джанаев.

"Для реализации проекта Федеральным агентством по рыболовству и правительством Северной Осетии в 2021 году был утвержден план мероприятий. Строительство центра рассчитано до 2025 года. Работы планируется начать в следующем году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в соответствии с программой развития рыболовства в республике, в этом году на поддержку отрасли предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 70 млн рублей.