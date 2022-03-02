Макрон: экономика Франции пострадают из-за событий на Украине

2 мар. 22:58

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в телевизионном обращении к гражданам страны, что многие отрасли французской экономики страдают и будут страдать в результате ситуации на Украине.

"Наше сельское хозяйство, наша промышленность, многие сектора экономики страдают и будут страдать, либо потому что они зависят от первичного сырья, импортируемого из России или Украины, либо потому что они экспортируют в эти страны", - отметил глава государства.

По его словам, ситуация на Украине значительно повлияет на экономический рост Франции. Макрон пояснил, что для покупательской способности французов будут иметь последствия рост цен на газ, нефть и сырьевые материалы.

"Завтра цены на бензин, счета на отопление, цены на ряд продуктов могут еще больше подняться. Перед лицом таких экономических и социальных последствий у меня одна цель - защитить вас. Мы будем поддерживать наиболее затронутые секторы экономики, находя новых поставщиков и новые рынки. И в этой связи я говорил со своими американскими, европейскими и ближневосточными коллегами", - цитирует французского лидера РИА Новости.

Он также сообщил, что попросил премьер-министра в ближайшее время выработать план экономического и социального сопротивления, чтобы ответить на все эти сложности.