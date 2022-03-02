Пентагон перенес плановый запуск ракеты в знак неповышения готовности ядерных сил США

2 мар. 23:34

Вашингтон отменяет запланированный на выходные испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, о мотивах рассказал на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, решение о переносе испытаний принял министр обороны США Ллойд Остин - на фоне решения РФ повысить уровень готовности ядерных сил.

Кирби уточнил, что цель США - "продемонстрировать, что [у Вашингтона] нет намерения участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы", пишет ТАСС.