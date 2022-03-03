Венгрия не расторгнет энергетические проекты с Россией

Венгрия не расторгает газовое соглашение с Россией и не собирается отказываться от планов по расширению АЭС ”Пакш” в рамках сделки с Росатомом стоимостью €12,5 млрд ($13,84 млрд), заявил вчера министр иностранных дел Петер Сийярто. Reuters отмечает, что растущая инфляция, заморозка финансирования восстановления экономики Европейским союзом и последствия российско-украинского конфликта осложнили для премьер-министра Виктора Орбана его путь к переизбранию.

Впервые после сокрушительной победы в 2010 году, 3 апреля 58-летний Орбан столкнется с объединенным фронтом оппозиции, которая во вторник призвала его правительство отказаться от соглашения по АЭС, заключенного с Росатомом в 2014 году без проведения тендера.

Будапешт намерен расширить электростанцию мощностью 2 ГВт, на которую приходится около половины производства электроэнергии в Венгрии, за счет двух реакторов ВВЭР российского производства, мощность каждого из которых 1,2 ГВт, в рамках сделки, финансируемой в основном за счет российского кредита.

”Удивительно, что есть левые политики, которые призывают к приостановке строительства АЭС. – сказал Сийярто на пресс-конференции. - Если АЭС не будет построена, мы столкнемся с существенным повышением цен на электроэнергию. Мы не можем себе позволить, чтобы венгерский народ платил за конфликт, который бушует на границе”.

Столкнувшись с беспрецедентным за последние 15 лет ростом инфляции, Орбан снизил цены на топливо, некоторые основные продукты питания и ипотечные кредиты накануне выборов и увеличил предельный потолок для цен на электроэнергию для домохозяйств.

Финансовый веб-сайт portfolio.hu подсчитал, что потолок роста цен может стоить государственной энергетической группе MVM от 400 до 450 млрд форинтов ($1,17-1,31 млрд) в год.

Сийярто напомнил, что Венгрия не может отказаться от газового импорта из России, с которой в прошлом году был подписан новый долгосрочный договор на поставку 4,5 млрд кубометров природного газа по маршрутам в обход соседней Украины.

В феврале Орбан посетил Москву для расширения импортного соглашения на миллиард кубометров газа в год. ”Мы изо всех сил стараемся поддерживать европейское единство, но в то же время стремимся обеспечить, чтобы венграм не пришлось платить цену конфликта”, - сказал Сийярто. Он добавил, что закрытие венгерского отделения российского Сбербанка - пример того, как европейские санкции вредят венгерской экономике. Венгерский Центральный банк сообщил, что рыночная доля местного отделения Сбербанка составляла примерно 1%.