Димаш сделал подарок онкоцентру в Нур-Султане

2 мар. 22:36

Казахстанский певец Димаш Кудайберген подарил онкологическому центру в Нур-Султане медицинские изделия, инвалидные коляски и кровати.

Средства на помощь больнице Димаш собрал в январе прошлого года в рамках благотворительного концерта Dimash Digital Show на платформе Tixr.

В результате национальный научный онкологический центр получил кровати, инвалидные коляски, а также хирургические маски, шапки, перчатки, очки, медицинские халаты.

Отец Димаша Канат Айтбаев посетил онкоцентр. Первый заместитель председателя правления центра Канат Сатыбаев от лица всех сотрудников выразил благодарность за помощь и пожелал успехов Димашу.