Россия может остаться без значительной части самолетов

Азиатские авиационные лизинговые компании разрывают отношения с российскими авиалиниями в связи с новыми санкциями, введенными из-за операции на Украине. По авиационному сектору, и без того пострадавшему во время пандемии COVID-19, нанесен очередной удар.

Японская "Нихон кэйдзай" сообщает, что в минувшие выходные Европейский Союз объявил о новых правилах, предусматривающих, чтобы арендодатели самолетов разорвали контракты с Россией до 28 марта. Это решение может коснуться более 500 самолетов, арендованных российскими перевозчиками у иностранных компаний, включая десятки воздушных средств корпораций, поддерживаемых азиатскими инвесторами.

Согласно подсчетам исследовательской компании CreditSights, у японской SMBC Aviation Capital наибольшая доля среди азиатских операторов: 36 самолетов, 11% ее общего парка, сдано в аренду российским компаниям. Совсем недавно SMBC доставила четыре новых Airbus А321neo ”Уральским авиалиниям”.

Материнская компания Sumitomo Mitsui Finance and Leasing, которая оценивает российскую долю флота SMBC менее чем в 10%, заявила, что ”будет договариваться с российскими авиакомпаниями”, чтобы соблюсти крайний срок, установленный ЕС.

Хотя европейские санкции касаются только компаний, которые работают в государствах-членах ЕС, многие азиатские лизинговые корпорации, включая SMBC Aviation и BOC Aviation, располагают значительными операционными базами в Европе, поэтому новое регулирование их также затрагивает.

Представители гонконгской компании BOC Aviation сдают 18 самолетов в аренду российским перевозчикам, в том числе ”Уральским авиалиниям”, бюджетному подразделению Аэрофлота, ”Победе”, и крупнейшей российской авиакомпании S7 Airlines. Арендная плата, которую платят российские авиакомпании, составляет 4,5% от общих доходов BOC Aviation. Вчера акции BOC Aviation упали на 10% по сравнению с понедельником.

”Наша политика заключается в том, чтобы придерживаться всех правил, касающихся бизнеса, - заявили представители компании. - Практические последствия новых европейских санкций сложно оценить и в настоящее время мы не можем предоставить никакой дополнительной информации”.

Европейские санкции были введены в тот момент, когда мировая авиация только начинает восстанавливаться после пандемии COVID-19, которая спровоцировала значительное снижение объемов авиаперевозок. Новые ограничения угрожают оказать еще большее давление на лизинговые компании, а также на производителей, в частности, Boeing и Airbus.

”Потенциальные экономические и политические санкции навредят финансовым интересам местных компаний, ограничат арендные платежи, а также экспорт запчастей и новых воздушных средств, капитальный ремонт иностранных двигателей будет не возможен”, - говорит Роджер Кинг, старший аналитик из CreditSights.

Неизвестно, смогут ли компании беспрепятственно вернуть свои самолеты, арендованные российским клиентам, и что будет с неоплаченными счетами. Как сообщает Reuters, около двух третей из 777 самолетов, арендованных российскими авиалиниями, то есть 515 воздушных судов, рыночная стоимость которых оценивается в $10 млрд, было представлено иностранными компаниями. Лизинговые корпорации контролирует примерно половину мирового пассажирского флота. Они также финансируют авиакомпании, которым не хватает капитала для приобретения самолетов или которые предпочитают платить месячную ренту.

Гонконгская компания Financial Leasing, принадлежащая Китайскому банку развития, сдает в аренду российским авиакомпаниям 16 самолетов, сообщает CreditSights.

ICBC Financial Leasing, подразделение Промышленного и коммерческого банка Китая, сообщила в августовском отчете для Гонконгской фондовой биржи, что сдает в аренду самолеты российскому Аэрофлоту, однако не указала свою долю в российском авиационном секторе.

У Goshawk, авиационного крыла гонконгского конгломерата New World Development, в списке из 60 клиентов из 34 стран есть Аэрофлот и ”Уральские авиалинии”. Goshawk отказался сообщить о своей российской доле, а ICBC отказалась от комментариев.

В свою очередь Aircastle, расположенная в Америке лизинговая компания, принадлежащая японской Marubeni and Mizuho Leasing в понедельник официально сообщила Комиссии по ценным бумагам и биржам, что ”собирается полностью соблюдать санкции, что предусматривает отказ от лизингового сотрудничества с российскими авиалиниями”.

Около 6% флота по балансовой стоимости компании Aircastle находилось у российских авиалиний на конец ноября.

США и их западные партнеры заявили, что в качестве "наказания" за операцию на Украине введут санкции против российского Центрального банка и отключат ряд кредиторов от системы SWIFT. Домнал Слэттери, исполнительный директор лизинговой компании Avolon Holdings в прошлом месяце рассказал в интервью Reuters, что ограничение доступа России к международной банковской системе осложнит получение платежей от российских авиакомпаний. По данным CreditSights, у дублинской Avolon Holdings, которой совместно владеют китайская Bohai Leasing и японская Orix, 14 самолетов (3% общего флота) в лизинге у российский авиакомпаний.