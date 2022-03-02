Центробанк России объявил о новых мерах по поддержке граждан и кредиторов

2 мар. 21:59

Центробанк России принимает новые меры по поддержке граждан и кредиторов на фоне введенных Западом санкций. Об этом говорится в сообщении, опбликованном на сайте ЦБ РФ.

Среди мер поддержки - отменены макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по выданным с 1 марта 2022 года необеспеченным потребительским кредитам в рублях. Исключение будут составлять кредиты с полной стоимостью кредита (ПСК) больше 35%, а также займы с ПСК от 20 до 35% с показателем долговой нагрузки более 80%.

В Центробанке также решили отложить введение ограничений на количество выдаваемых банками необеспеченных потребительских кредитов до 1 января 2023 года.

Помимо этого, Банк России посоветовал финансовым организациям, в том числе банкам и МФО, остановить до 31 декабря2022 года процедуры по принудительному выселению должников из жилья, на которое ранее было обращено взыскание.