Абрамович продает "Челси"

2 мар. 21:57

Российский бизнесмен Роман Абрамович принял решение о продаже лондонского "Челси". Об этом говорится в пресс-службе футбольного клуба.

Абрамович подчеркнул, что идет на этот шаг, поскольку считает, что это отвечает наилучшим интересам команды.

"Пожалуйста, знайте, что это было невероятно трудное решение и мне больно расставаться с клубом таким образом. Однако я действительно считаю, что это в наилучших интересах «Челси». Продажа не будет ускорена, но будет осуществлена в соответствии с надлежащей процедурой", - заявил миллиардер.