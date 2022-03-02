США вводят новые санкции против России - в "черный список" внесены оборонные предприятия

2 мар. 21:27

Вашингтон вводит дополнительные санкции против России и Беларуси в связи с российской военной спецоперацией на Украине. Такое сообщение опубликовано на сайте Белого дома.

В нем говорится, что США устанавливают полные блокирующие санкции в отношении российских оборонных предприятий. В список войдут 22 российских оборонных предприятия, в том числе те, что выпускают боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотники для российских вооруженных сил.

Америка также вводит ограничения на экспорт технологий, связанных с добычей нефти и газа.

Власти США также приняли решение о санкциях против организаций и предприятий, поддерживающих российские (и белорусские) вооруженные силы.

В последнем пункте идет речь о закрытии неба Америки для всех российских самолетов, как пассажирских, так и грузовых.