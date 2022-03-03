Индия балансирует между Россией и США

Вчера президенту России Владимиру Путину прозвонил премьер-министр Индии Нарендра Моди, чтобы обсудить украинский кризис, в частности, возможность для граждан Индии безопасно покинуть территорию Украины.

Когда Индия воздержалась от голосования в ООН и не присоединилась к хору осуждающих западных голосов, казалось, она таким образом молчаливо поддержала российскую военную операцию на Украине, пишет New York Times.

Россию и Индию связывают десятилетия тесных контактов, а лидеры, которые встречались около 20 раз с тех пор, как Нарендра Моди стал премьер-министром Индии в 2014 году, разделяет общее видение некоторых геополитических процессов. Учитывая свою уязвимость, Нью-Дели постоянно балансирует между Москвой и Вашингтоном. Индии нужны и США, и Россия для того, чтобы сдерживать приграничный Китай, который становится всё более влиятельным в регионе. Поэтому Нью-Дели контактирует с обеими сторонами по украинскому конфликту.

Индийское правительство не поддержало позицию и санкции Запада, поскольку отказ от отношений с Москвой, надежным партнером, проверенным временем, оставит страну в региональной изоляции. Нью-Дели призывает к дипломатии и общается с противниками Москвы, в том числе и Украиной. Раньше Индия зачастую не выказывала своего недовольства. ”Подобное решение - продукт геополитических обстоятельств, в которых Индия оказалась в настоящий момент,” - считает Хэппимон Джейкоб, преподающий курс по внешней политике Индии в Университете Джавахарлала Неру в Нью-Дели. Китайских военных всё больше на индийской границе в районе Гималаев: две страны практически находятся в состоянии войны после кровопролитных столкновений, которые произошли два года назад.

Отношения России с Индией и Китаем дает правительству Моди возможность прибегнуть к посредническим услугам Москвы в случае эскалации. Россия также близкий партнер Нью-Дели в Афганистане, где выход американцев поставил Индию в непростое положение.

США предоставляют оборонную помощь Индии, которая в последние годы значительно увеличила закупки американских вооружений. Вместе с Австралией и Японией, Индия и США сотрудничают в обеспечении морской безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе в рамках альянса QUAD.

Балансирование в отношении Украины не удовлетворяет полностью ни одну из сторон. Индия может оказаться под пристальным вниманием, если западные страны усилят санкционное давление на Россию. Исторически Индия поддерживала двустороннюю торговлю в моменты напряженности посредством различных валютных договоренностей времен холодной войны. Однако на этот раз подобное решение неприемлемо. Объем торговли между двумя странами примерно $9 млрд – это меньше трети товарооборота России с ее главным торговым партнером, Китаем.

В Индии понимают, что подобные договоренности могут разозлить американских чиновников. В свое время Нью-Дели нашел способы обойти американские санкции в отношении Ирана и импортировать нефть, рассчитываясь в основном в индийской валюте. Но стране приходится закупать нефть у других поставщиков с тех пор, как в 2019 году Трамп уничтожил имевшуюся лазейку. ”Ситуация развивается. Посмотрим, каким образом санкции повлияют на наши собственные интересы, - сказал Харш Вардхан Шрингла, министр иностранных дел Индии. - Мы будем пристально следить за происходящим, поскольку ограничительные меры, нужно признать, коснуться наших отношений”.

С тех пор как началась операция на Украине Моди успел поговорить как с российским, так и с украинским президентом, а премьер-министр страны поддерживает связь с дипломатами по всему миру. Правительство также занимается более насущной проблемой: эвакуацией тысяч индийских граждан, проживающих на территории Украины. Политическая оппозиция Моди использует эмоциональные видео застрявших студентов, просящих о помощи, для критики его правительства. Но критика индийской политики в отношении конфликта не звучит, поскольку оппозиции самой приходилось балансировать, когда она в прошлый раз была у власти.

Когда Индия стала республикой после окончания правления Великобритании в 1947 году, страна заняла нейтральную позицию, хотя премьер-министр Джавахарлал Неру и тяготел к коммунистической России. Индия склонилась в сторону Советского союза и в 1970-х, когда США начали оказывать военную и финансовую поддержку главному оппоненту страны - Пакистану. Тогда СССР пришел на помощь Индии.

Сейчас Индия полагается на Россию в обеспечении 60% всей своей военной техники. Россия часто голосовала в пользу Индии на различных международных форумах. Москва не критиковала страну за испытания ядерного оружия в 1990-х годах.

При этом связи Индии с США сильны как никогда. Их всё больше объединяет угроза подъема Китая. Расходы Индии на американскую военную технику практически с нуля возросли до $20 млрд всего за десять лет. Подобная близость не обходится без проблем, особенно в связи с неожиданным выходом США из Афганистана, где они с Индией тесно координировали свои действия. И хотя вызвавшее беспокойство решение и спровоцировало некоторые сомнения среди правительственных чиновников и внешних советников, оно практически не подорвало ”усиливающиеся проамериканские настроения”, как их обозначил Джейкоб, в отношении более серьезных вопросов стратегической безопасности.

Панкадж Саран, бывший заместитель советника по национальной безопасности, в свое время служивший послом Индии в Москве, говорит, что отношения с Россией в последние годы испытываются связями с Америкой. Россия выражала недовольство тем, что Индия координировала свои действия с США в Афганистане. По его словам, и Россия, и Китай напряженно наблюдают за стремительным увеличением закупок американского оружия. ”Нам пришлось столкнуться с критикой от обоих государств в связи с укреплением отношений с США”, - добавил Саран.

Хотя американские и европейские чиновники призывают Индию поддержать их политику против России, кажется, что они понимают стратегические потребности страны. Нед Прайс, представитель Госдепартамента США, признал, что ”отношения между Индией и Россией отличаются от того, что происходит у США с Россией”. Даже когда Индия воздержалась от голосования по Украине в ООН, Прайс отметил, что у ”США с Индией очень тесные связи, и стороны регулярно обсуждают вопросы, вызывающие тревогу”.

Американские чиновники и ранее признавали непростое окружение Индии с точки зрения безопасности. Приобретя российскую систему ПРО за $5,4 млрд Индия пренебрегла тем, что сделка нарушает американские санкции, поскольку переговоры о покупке начались до того, как ограничения вступили в силу в 2017 году. Американские чиновники ничего не сказали в декабре 2021 года, когда во время визита Владимира Путина в Нью-Дели Индия объявила, что поставки противоракетной системы уже начались.

Многие в американском Конгрессе понимают, что Индии нужна российская система для противостояния китайской угрозе. Джеймс О’Брайан, назначенный президентом Байденом ответственным за санкционирую политику в Госдепартаменте, заявил на слушании по его утверждению, что США не одобряют покупку, однако любое наказание в отношении Индии должно быть рассмотрено ”с учетом важных геостратегических аспектов, особенно в части того, что касается связей с Китаем”. ”Думаю, Индия искренне стремится в какой-то степени затушить пламя, не усугублять ситуацию, - сказал Саран по поводу продолжающейся напряженности в связи с российской операцией на Украине. - Когда страсти поутихнут, мы увидим более долгосрочный и стратегический подход к роли Индии”.