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Путин озвучил Беннету принципиальную позицию Москвы по Украине

Путин озвучил Беннету принципиальную позицию Москвы по Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

"Продолжено обсуждение ситуации вокруг проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Нафтали Беннет высказал некоторые соображения в этой связи с учетом состоявшихся у него в последнее время контактов с лидерами ряда государств", - говорится в нем.

Российский лидер озвучил принципиальную позицию Москвы по условиям урегулирования конфликта, включая безусловный учет ее интересов в области безопасности, демилитаризацию и денацификацию Украины, обеспечение ее статуса как нейтрального и безъядерного государства, "а также признание российского суверенитета над Крымом и независимости Донецкой и Луганской народных республик".

Главы государств условились о продолжении личных контактов.

Беседа состоялась по инициативе Тель-Авива.

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