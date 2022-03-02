В США опровергли дальнейшую эскалацию напряженности с РФ

2 мар. 20:42

США стараются не допустить дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с Россией. Об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США заявила первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

"Без сомнения, мы все принимаем это во внимание. Мы все рассматриваем [возможность] не производить эскалацию ситуации. Она может выйти из-под контроля. Все это правда", - сказала она, комментируя решение президента России Владимира Путина о переводе сил стратегического сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.