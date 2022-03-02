СМИ: мужчина подорвал боевую гранату на улице в Ереване

2 мар. 20:44

Неизвестный подорвал гранату у офиса компании "Апавен", занимающейся грузоперевозками, в Ереване. Об этом пишут армянские СМИ.

По данным Shamshyan.com, преступление было совершено сегодня вечером в административном районе Шенгавит.

Предварительно установлено, что мужчина взорвал боевую гранату. В результате оказался поврежден автомобиль Mercedes-Benz.

Преступника задержали правоохранители. По всей видимости, он был ранен: на месте ЧП найдены следы крови.

Полиция устанавливает личность злоумышленника и его мотивы.