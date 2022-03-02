Маски можно больше не носить на улице в Турции

2 мар. 20:30

Власти Турции отменили обязательный масочный режим на улице, рассказал глава Минздрава республики Фахреттин Коджа на брифинге по итогам заседания Научного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Нам больше не нужно носить маски на улице", - цитирует его Anadolu.

Министр добавил, что маски можно не надевать и в помещении - при достаточной вентиляции и возможности соблюдать социальную дистанцию.

Тем не менее, Коджа призвал всегда носить маски с собой, чтобы надевать их в случае необходимости.