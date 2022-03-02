Набиуллина: ЦБ РФ справится с этой экономической ситуацией

2 мар. 19:55

Центробанк России справится с нынешней экономической ситуацией в стране. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в видеообращении, опубликованном среди сотрудников.

По словам главы регулятора, ее личная цель в том, чтобы люди и компании прошли нынешнюю непростую ситуацию с наименьшими потерями.

"Коллеги, друзья, наша экономика столкнулась с экстремальной, совершенно нестандартной ситуацией. Конечно, мы все хотели бы, чтобы такого не произошло. Но мы все делали для того, чтобы наша финансовая система и мы как Центральный банк могли справиться с любыми шоками, экономической и политической природы, и сейчас мы точно справимся", - цитирует Набиуллину ТАСС.

Она отметила, что в настоящее время все сотрудники Банка России работают больше обычного.