Минобороны РФ: почти 500 российских военных погибли в ходе спецоперации на Украине

2 мар. 19:52

В результате специальной военной операции на Украине в российской армии есть потери - 498 военных погибли при исполнении воинского долга, еще 1597 были ранены. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

В ведомстве обратили внимание на то, что в операции не задействованы ни срочники, ни курсанты, передает РИА Новости.

В Минобороны РФ уточнили, что потери среди украинских националистов и военнослужащих превышают 2 870 убитыми и около 3,7 тыс ранеными. Число пленных военнослужащих силовых ведомств Украины - 572 человека.