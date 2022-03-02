Мединский: в первом раунде переговоров мы озвучили предложения по режиму прекращения огня

2 мар. 19:42

Россия в ходе первого раунда переговоров с Украиной озвучила предложения по немедленному прекращению огня. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский по прибытии на место проведения второго раунда российско-украинских переговоров в Беларуси.

"Как вы знаете, на прошлой встрече мы обсудили позиции, а также огласили ряд предложений Российской Федерации, взаимосвязанных с немедленным режимом прекращения огня", - пояснил он.

"По ряду предложений мы нашли взаимопонимание даже за столом переговоров, но, однако, по некоторым, наиболее принципиальным из них, что вполне ожидаемо, украинская сторона взяла время на размышление и на консультацию с Киевом", - уточнил Мединский.

Второй раунд должен пройти в Беловежской пуще. Первый раунд состоялся в Гомельской области 28 февраля, он длился пять часов.