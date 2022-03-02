Украинская делегация приедет на переговоры с Россией утром 3 марта

2 мар. 19:33

Делегация Украины приедет на переговоры с Россией утром 3 марта. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах, помощник президента Владимир Мединский.

Он подчеркнул, что представители Украины уже выехали из Киева.

"Насколько я знаю, украинская делегация уже выехала из Киева, находится сейчас в дороге. Ну, мы приехали пораньше, как договаривались. Они, наверное, будут завтра с утра. Мы с пониманием относимся к сложности их логистики", - сказал Мединский.

Второй раунд должен пройти в Беловежской пуще. Первый раунд состоялся в Гомельской области 28 февраля, он длился пять часов.