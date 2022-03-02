Грузия завтра подаст заявку на вступление в ЕС

2 мар. 19:20

Грузия завтра подаст в Евросоюз заявку о вступлении в организацию. Об этом рассказал председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"Правительство Грузии под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в срочном порядке уже готовит заявку на получение статуса кандидата в члены Евросоюза, которое будет представлено в структуры Евросоюза завтра", - цитирует его Sputnik Грузия.

Политик призвал Брюссель "в чрезвычайном порядке" рассмотреть заявку и принять решение о присвоении Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза.

Напомним, несколько дней назад заявку на членство в Евросоюзе подала Украина. Европарламент накануне большинством голосов принял резолюцию, в которой призвал дать Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.