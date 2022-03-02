Danone решил остаться на российском рынке

2 мар. 18:59

Французская продовольственная компания Danone не собирается прерывать деятельность в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем. На данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме", - поведали в компании.

В Danone подчеркнули, что на данный момент главными приоритетами являются безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы бизнеса. В текущих условиях компания нацелена на обеспечение потребителей и пациентов необходимыми для них продуктами питания, передает ТАСС.