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Danone решил остаться на российском рынке

Danone решил остаться на российском рынке

Французская продовольственная компания Danone не собирается прерывать деятельность в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем. На данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме", - поведали в компании.

В Danone подчеркнули, что на данный момент главными приоритетами являются безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы бизнеса. В текущих условиях компания нацелена на обеспечение потребителей и пациентов необходимыми для них продуктами питания, передает ТАСС.

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