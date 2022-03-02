Сенатор поддержал идею вернуть в паспорт добровольную графу "национальность"

2 мар. 18:57

Каждый гражданин России должен иметь возможность указать национальность в паспорте, заявил сенатор Александр Башкин, комментируя инициативу депутата Госдумы Сергея Бурлакова вернуть в российский паспорт такую графу.

"Я думаю, каждому гражданину надо дать право выбора, указывать ли свою национальность или нет. Российская конституция не обязывает указывать это в паспорте, но и не запрещает", - приводит слова законодателя РИА Новости.

Он пояснил, что гордость за свою национальность и желание указать ее в паспорт - это естественные вещи.

Башкин напомнил, что национальность представляет собой значимый фактор самоидентификации, так же, как и родной язык, предки, традиции.