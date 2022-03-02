Госдума может принять закон о лишении свободы за фейки про ВС РФ уже послезавтра

2 мар. 18:39

Законопроект об уголовной ответственности за фейки про ВС РФ может быть принят на пленарном заседании Государственной думы уже в пятницу, сообщил первый замруководителя думского комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

"Завтра комитет, а послезавтра рассмотрим эти законопроекты на пленарном заседании Госдумы во втором и третьем чтениях ", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что уголовную ответственность за фейки про российскую армию внесут в проект о мерах противодействия на недружественные действия Америки и других иностранных государств, он уже принят ГД в первом чтении. Позднее Бессарабов уточнил, что аналогичные нормы также будут прописаны и в КоАП.