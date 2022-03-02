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DHL Express перестала доставлять посылки в Россию

DHL Express перестала доставлять посылки в Россию

Логистическая компания экспресс-доставки DHL Express (входит в группу компаний Deutsche Post DHL) приняла решение временно приостановить доставку грузов и документов в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе DHL.

"Доставка грузов и документов в Россию из-за рубежа... временно приостановлена до последующего уведомления", - сообщили в компании.

При этом доставка грузов и документов из России за границу и по России возможна и осуществляется в штатном режиме. "Офисы филиалов DHL Express работают в штатном режиме", - добавили в DHL.

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