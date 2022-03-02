"Зенит" расстался с украинским защитником

2 мар. 17:51

Защитник футбольного клуба "Зенит" Ярослав Ракицкий покинул клуб. Об этом сообщили в пресс-службе петербуржцев.

По просьбе футболиста досрочно прекращено действие контракта с ним.

В пресс-службе поблагодарили Ракицкого за время, проведенное в Санкт-Петербурге, и за его профессиональное и страстное отношение к игре. "Мы искренне желаем благополучия родным и близким Ярослава Ракицкого и, конечно, выражаем надежду увидеться на футбольных полях", - сказано в сообщении.

Напомним, Ярослав Ракицкий выступал за "Зенит" с зимы 2019 года.