В Казахстане создали оперштаб по борьбе с последствиями антироссийских санкций

2 мар. 18:09

Оперативный штаб по антикризисным мерам создан при правительстве Казахстана, такое распоряжение отдал премьер-министр Алихан Смаилов.

Структура займется решением проблемных вопросов в экономике и бизнесе, возникающих из-за наложенных на Россию санкций, и их влиянием на экономику Казахстана, передает ТАСС.

В состав оперштаба вошли первые руководители ключевых госорганов, представители бизнеса и отраслевые эксперты, к ним могут присоединиться и другие представители казахстанского бизнеса и экспертного сообщества.

Первое заседание оперативного штаба прошло уже сегодня.