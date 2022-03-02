Правительство Грузии не будет организовывать отправку добровольцев на Украину

2 мар. 17:55

Правительство Грузии не будет способствовать организации отправки добровольцев, которые хотят воевать на Украине. Об этом сообщил экс-глава Генштаба ВС Грузии, заместитель главы парламентского комитета по обороне и безопасности Владимир Чачибая.

Он подчеркнул, что кабмин не пойдет на этот шаг, поскольку он будет равносилен участию республики в боевых действиях.

Напомним, 28 февраля грузинские добровольцы сообщили, что намерены отправиться на Украину и воевать в рядах украинской армии, однако грузинское правительство не дает украинскому самолету приземлиться в Тбилиси и забрать их.