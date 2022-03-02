РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Правительство Грузии не будет организовывать отправку добровольцев на Украину

Правительство Грузии не будет организовывать отправку добровольцев на Украину

Правительство Грузии не будет способствовать организации отправки добровольцев, которые хотят воевать на Украине. Об этом сообщил экс-глава Генштаба ВС Грузии, заместитель главы парламентского комитета по обороне и безопасности Владимир Чачибая.

Он подчеркнул, что кабмин не пойдет на этот шаг, поскольку он будет равносилен участию республики в боевых действиях.

Напомним, 28 февраля грузинские добровольцы сообщили, что намерены отправиться на Украину и воевать в рядах украинской армии, однако грузинское правительство не дает украинскому самолету приземлиться в Тбилиси и забрать их.

1170 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version