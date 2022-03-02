Как кризис вокруг Украины повлияет на стратегию ОПЕК+

Страны, участвующие в сделке по сокращению добычи нефти ОПЕК+, не стали корректировать ранее принятый план увеличения добычи. В апреле добыча вырастет на 400 тыс. баррелей в сутки.

Встречи производителей нефти, входящих в ОПЕК, во время первой и второй войн в Персидском заливе прошли спокойно - тогда членам картеля не помещали политические конфликты. Также им удалось справиться с влиянием экономических санкций против Венесуэлы и Ирана. Тогда ОПЕК успешно исключила политику и санкции из своей стратегии по добычи нефти и продолжила двигаться вперед, пишет Arab News.

На долю картеля ОПЕК+, в который входят 23 страны-экспортера, приходится более половины всего мирового производства нефти и нефтепродуктов. С учетом того, что против России, второго крупнейшего экспортера нефти в мире, массово вводятся экономические санкции, сложившаяся ситуация может повлиять на экспорт российской нефти в размере около 7 млн баррелей в день.

Что планируют с этим делать министры ОПЕК+? Остается открытым и вопрос, попытаются ли США использовать российскую военную спецоперацию в Украине для дестабилизации альянса ОПЕК+, на который оказывается давление с целью нарастить добычу нефти сверх согласованного ранее плана наращивания добычи.

После того, как в декабре 2021 года исполнилось пять лет со дня подписания декларации о сотрудничестве ОПЕК и нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК, картель укрепился. Следовательно, усилиям ОПЕК+ ничего не угрожает, так как принятое соглашение вряд ли затронут политические конфликты или экономические санкции.

Более того, ранее соглашение ОПЕК+ не ограничивалось компенсацией объемов добычи одной страны за добычу нефти другой страной. И на этот раз ни одна из стран-участниц ОПЕК+ не сможет полностью компенсировать приостановленный или нарушенный из-за санкций экспорт российской нефти и нефтепродуктов.

Теперь ОПЕК+ продолжит придерживаться плана по увеличению квот на добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки. Сейчас мир как никогда нуждается в усилиях ОПЕК+ из-за невозможности справиться с нехваткой запасов нефти в свете неожиданно быстрого восстановления спроса после пандемии. Это привело бы к давлению на потребителей, которые столкнутся с ростом стоимости топлива.

Таким образом, сегодняшняя встреча министров ОПЕК+ прошла гладко, как это было в последние несколько месяцев, с единогласным решением по дальнейшей стратегии добычи. Однако еще один вопрос, который мог быть поднят на сегодняшней встрече или рассмотрен на следующей встрече, - это торговля российской нефтью. Большая часть российского экспорта сырой нефти, продаваемой на спотовом рынке, закупается нефтетрейдерами, а не поставляется в рамках долгосрочных контрактов, как в случае с Саудовской Аравией.

Физические спотовые рынки более подвержены экономическим санкциям и финансовым операциям, поскольку контролируются долларами США. Так что это окажет влияние на российские и другие торговые фирмы, покупающие российскую сырую нефть. Это может коснуться и других крупных нефтяных компаний, торгующих российской сырой нефтью и уже частично объявивших о продаже акций российских компаний.

Другая проблема, с которой столкнутся российские нефтетрейдеры, - валюта, в которой торгуется российская нефть. На самом деле, только доллар США способен справиться с огромным количеством ежедневных нефтяных сделок. Даже если Россия и Китай согласятся торговать в другой валюте, европейские и российские трейдеры не смогут осуществлять операции из-за доминирования доллара.

Российско-украинский кризис ускорил рост цен на нефть, однако, международное сообщество продолжит полагаться на ОПЕК+ в деле стабилизации рынка, но не снижении нефтяных цен - этот фактор зависит уже от субъектов рынка и, похоже, что в ближайшем будущем значительный откат цен не ожидается.