Депутат Госдумы предложил вернуть в паспорт графу "национальность"

2 мар. 17:24

Депутат Государственной думы от "Единой России", спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков предложил на фоне геополитической ситуации вернуть в российский паспорт графу "национальность".

"Я хотел бы, чтобы в российском паспорте снова появилась графа "национальность". Я горжусь тем, что я русский, что мои предки были русскими и дети русские. Нападки со стороны Запада показывают, насколько мы сильная и сплоченная нация", - цитирует его РИА Новости.

Политик подчеркнул, что патриотизм у русских в крови, напомнил, что Россия никогда не покушалась на чужие территории, всегда только защищая слабых, в то время как Европа делала наоборот - можно, например, вспомнить две мировые войны и холокост.

Бурлаков выразил мнение, что Россия слишком долго терпела происходящее на Донбассе, и единственное, о чем можно сейчас сожалеть, - то, что она не пришла на помощь раньше.