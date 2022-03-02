Российская авиакомпания Red Wings возвращается на маршрут Саранск – Сочи

2 мар. 16:54

Уже с пятницы, 4 марта, российская авиакомпания Red Wings возобновляет полеты по маршруту Саранск-Сочи-Саранск, прерванные на минувшей неделе из-за запрета Росавиации.

"Маршрут Саранск-Сочи уникален и доступен только пассажирам Red Wings. Возобновление полетов стало возможным благодаря открытию некоторых воздушных трасс в Ростовской воздушной зоне, которая остается частично закрытой по решению Росавиации", - сообщили в авиакомпании, передает "Интерфакс"

Полеты по этому направлению, как и прежде, будут выполняться по пятницам на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел, - добавили в пресс-службе авиакомпании.