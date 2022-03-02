Министры стран ОПЕК+ решили не наращивать нефтедобычу

2 мар. 16:29

Министры альянса ОПЕК+ на сегодняшней встрече приняли решение о сохранении плана по увеличению квот на добычу нефти в апреле на 400 тыс б/с, - сообщают источники.

"Текущие фундаментальные показатели рынка нефти и консенсус относительно его перспектив указывают на хорошо сбалансированный рынок, и что нынешняя волатильность вызвана не изменениями фундаментальных показателей рынка, а текущими геополитическими событиями", - отметили участники заседания, передает "Интерфакс".

Следующая встреча министров стран ОПЕК+ назначена на 31 марта.