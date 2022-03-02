Магазины re:Store в России возобновят работу

2 мар. 16:17

Магазины re:Store в России продолжат свою работу в ближайшее время в штатном режиме, говорится в сообщении пресс-службы Inventive Retail Group, которая управляет розничными сетями re:Store, Samsung, Nike и другими специализированными магазинами.

"Решение о закрытии магазинов re:Store сегодня носит временный характер и вызвано необходимостью оценить текущую ситуацию на рынке. В ближайшее время магазины продолжат свою работу в штатном режиме", - сказано в сообщении.

Ранее российский ритейлер re:Store компании Apple объявил о закрытии магазинов в Москве. При этом никаких объявлений у магазинов нет, так же как и сообщения на сайте продавца.