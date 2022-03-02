Байрамов: восстановление освобожденных территорий Азербайджана - один из основных приоритетов развития страны

2 мар. 16:13

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на 49-й сессии Совета ООН по правам человека.

Он отметил, что завершение конфликта между Азербайджаном и Арменией создает новые экономические возможности для региона.

Также глава МИД подчеркнул, что восстановление освобожденных территорий станет одним из основных приоритетов развития Азербайджана в ближайшие годы.

Кроме того, Байрамов добавил, что на восстановление освобожденных территорий из госбюджета страны на 2021 год было выделено $1,3 млрд.