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В Казахстане зарегистрировали новое название правящей партии

В Казахстане зарегистрировали новое название правящей партии

Правящая партия Казахстана, сменившая название с "Нур Отан" ("Свет Отечества") на "Аманат" ("Завет предков"), прошла государственную перерегистрацию, - сообщила пресс-служба объединения.

"Проведена государственная перерегистрация партии. Представленные документы полностью соответствуют установленным требованиям", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Сейчас ведется разработка соответствующей концепции нового бренда, а также работа по визуальному обновлению официального сайта партии и аккаунтов в социальных сетях, - добавили в пресс-службе.

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