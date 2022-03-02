В Казахстане зарегистрировали новое название правящей партии

2 мар. 16:08

Правящая партия Казахстана, сменившая название с "Нур Отан" ("Свет Отечества") на "Аманат" ("Завет предков"), прошла государственную перерегистрацию, - сообщила пресс-служба объединения.

"Проведена государственная перерегистрация партии. Представленные документы полностью соответствуют установленным требованиям", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Сейчас ведется разработка соответствующей концепции нового бренда, а также работа по визуальному обновлению официального сайта партии и аккаунтов в социальных сетях, - добавили в пресс-службе.