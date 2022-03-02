Россия изменит отношение к НАТО – МИД РФ

2 мар. 15:57

Отношения России и НАТО прежними уже никогда не будут, - заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Мне трудно сказать, как они изменятся. Понятно, что они не могут быть старыми", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", передает РИА Новости.

"Для нас, если говорить о долгосрочных интересах безопасности России, конечно, вопрос гарантий будет оставаться ключевым на обозримую, на необозримую перспективу", - сказал замминистра.

"И если этот вопрос гарантий будет решен, тогда можно будет думать о какой-то новой архитектуре отношений и с альянсом, и с другими организациями, которые на сегодняшний день существуют в этом регионе", - добавил замглавы МИД РФ, подчеркнув, что Россия будет продолжать настаивать на юридических гарантиях нерасширения НАТО на восток.