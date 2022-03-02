Россия и Великобритания могут разорвать дипотношения - посол РФ в Лондоне

2 мар. 15:48

Россия и Великобритания могут полностью разорвать дипломатические отношения, - заявил сегодня посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

"Такая возможность сохраняется всегда, но мы не в состоянии войны. К тому же разрыв дипломатических отношений будет означать, что не только мы отсюда уедем, но и посольство Британии в Москве также вынуждено будет покинуть Россию", - сказал он в эфире телеканала "Россия -24", передает "Интерфакс".

Сейчас российское посольство изучает пути финансирования с учетом мер, принятых против ВТБ и Сбербанка, и пока в санкционном законе, который был принят в их отношении, есть исключение в отношении работы дипмиссий. Если финансирование возможно - это одна ситуация, а если оно будет закрыто, тогда адекватные меры будут приняты в отношении британского посольства в Москве, - добавил посол.