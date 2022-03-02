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Петербург отменил QR-коды в общественных местах

Петербург отменил QR-коды в общественных местах

Начиная с 4 марта в Санкт-Петербурге в связи с улучшением эпидемической обстановки отменят QR-коды на посещение общепита, учреждений культуры, объектов спорта и торговли, сообщил глава города Александр Беглов.

"С 4 марта без QR-кода можно посетить торжественную регистрацию брака и рождения, дома отдыха, рестораны, музеи, театры, цирки, концертные залы и кинотеатры, досуговые учреждения, бассейны и фитнес-центры, гостиницы, объекты розничной торговли, спортивные, физкультурные, конгрессно-выставочные мероприятия", - говорится сообщении.

 

 

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