Советник главы ЛНР озвучил причину затягивания Украиной переговоров с Россией

2 мар. 15:34

Причина затягивания Киевом переговоров с Москвой - ожидание давления Запада на РФ, - уверен дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник.

"Тему переговоров Киев откровенно затягивает. Ждет давления с запада на РФ! Когда договорились разъехаться по столицам для консультаций, то Владимир Мединский поехал докладывать президенту РФ Владимиру Путину, а министр обороны Украины Алексей Резников - из кабинета Зеленского звонить американским и британским кураторам. Зеленский - проходное звено, где решений не принимается. Российское предложение вполне реалистично, но у Киева нет разрешения "сверху" с ним работать", - написал Мирошник в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Санкции Запада "на переговорную позицию РФ не влияют, а потому будут тянуть", - уверен Мирошник.

"Только это не Минск-2, и каждый час положение Украины ухудшается. Через какое-то время встречаться в принципе не будет необходимости", - добавил он.

Напомним, первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля на территории Беларуси в Гомельской области.