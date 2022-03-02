Голландская KLM прекратила летать в Россию

2 мар. 15:11

Голландская авиакомпания KLM полностью отменяет рейсы в Россию по "политическим причинам" и направляет своим клиентам письма соответствующего содержания.

"Уважаемый клиент, с сожалением сообщаем, что… рейс был отменен по политическим причинам. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства. В настоящий момент мы не можем перебронировать вас на другой рейс", - говорится в письме, передает РИА Новости.

Ранее KLM предупреждала, что отменяет все рейсы в Россию и в ее воздушном пространстве на одну неделю из-за антироссийских санкций Евросоюза.