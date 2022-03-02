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Минфин Германии оставил каналы для оплаты поставок российского газа

Минфин Германии оставил каналы для оплаты поставок российского газа

Германия сохранит немногочисленные каналы с Россией для платежей за газ, - заявил в прямом эфире телеканала N24 глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.

"Речь идет о том, чтобы максимально изолировать Россию политически, экономически и финансово. Только очень немногочисленные каналы, работающие в ручном режиме, должны оставаться открытыми для того, чтобы не давать предлога для остановки поставок газа, это бы ослабило нас. Но в остальном речь идет о максимальных возможностях для санкций", - сказал Линднер, передает РИА Новости.

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