Минфин Германии оставил каналы для оплаты поставок российского газа

2 мар. 14:42

Германия сохранит немногочисленные каналы с Россией для платежей за газ, - заявил в прямом эфире телеканала N24 глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.

"Речь идет о том, чтобы максимально изолировать Россию политически, экономически и финансово. Только очень немногочисленные каналы, работающие в ручном режиме, должны оставаться открытыми для того, чтобы не давать предлога для остановки поставок газа, это бы ослабило нас. Но в остальном речь идет о максимальных возможностях для санкций", - сказал Линднер, передает РИА Новости.