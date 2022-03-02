AZAL организует рейсы для вывоза граждан Азербайджана из Украины

2 мар. 14:39

Азербайджанская авиакомпания AZAL сообщила об организации ежедневных рейсов для эвакуации граждан республики из Украины

"По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева авиакомпания AZAL ежедневно будет выполнять эвакуационные рейсы для вывоза соотечественников, желающих вернуться на родину, в связи с событиями на Украине", - сказано в сообщении пресс-службы.

Как отметили в компании, посадка на эвакуационные рейсы для граждан Азербайджана бесплатная. По данным AZAL, 1 марта компания вернула на родину 176 граждан Азербайджана.

Помимо этого, авиаперевозчиком организованы чартерные рейсы для эвакуации соотечественников, выехавших из Украины в соседние страны. В AZAL добавили, что с 28 февраля и 2 марта в Баку были доставлены 336 граждан Азербайджана.

Также в авиакомпании подчеркнули, что покинувшие Украину граждане Азербайджана для возвращения на родину могут связаться с дипломатическими представительствами страны за рубежом.