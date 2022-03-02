Немецкий Зуль не стал рвать полувековые отношения с Калугой

2 мар. 14:24

Немецкий город Зуль отказался разорвать длящиеся более 50 лет побратимские отношения с Калугой, - заявил зампредседателя городской думы Калуги Александр Иванов.

На фоне вводимых в отношении России санкций городской совет города занял "справедливую и рассудительную" позицию, - написал депутат в своем Telegram-канале.

"На своем заседании они отклонили просьбу главы государственной канцелярии Тюрингии о приостановлении побратимства российских и германских городов в Тюрингии" - написал Иванов, передает РИА Новости.

Депутат процитировал мэра Зуля: "Мы считаем важным поддерживать диалог на муниципальном уровне" - заявил мэр.

Напомним, побратимские отношения Калуги и Зуля длятся с 1969 года.